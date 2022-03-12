اخبار الخليج – رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يهنئ قرينة جلالة الملك المفدى

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري خالص تهانيه وتبريكاته إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة تكريم سموها من قبل مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية ذوات الأعمال المؤثرة للنهوض بالسلام وحقوق الإنسان والتنمية والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مدينة جنيف بسويسرا، بمناسبة إطلاق منظمة اليونسكو اليوم العالمي للمرأة، في مجال العمل متعدد الأطراف للعام 2022.

وقال معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة بأن ما حضيت به قرينة عاهل البلاد المفدى من تكريم؛ لهوَ أمر مستحق نظير ما قدمته وتقدمه سموها من جهود كبيرة ودور مميز لتعزيز مكانة المرأة البحرينية لتتبوأ المراتب والمكانة المتقدمة وتلعب الدور المناط بها في بناء الوطن وتقدمه وبفضل ما تحضى به من رعاية ودعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، و الذي أعطى المرأة من خلال رؤى وتوجهات جلالته الدور الهام كشريك في التنمية الوطنية والمشروع الحضاري الشامل الذي يقوده جلالته رعاه الله.

وأشاد معاليه بما تحقق من إنجازات كبيرة وواضحة للمرأة البحرينية التي حازت على المراتب المتقدمة في التقارير العربية والدولية، بفضل ما يطرحه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة البحرينية من مبادرات ومشاريع متقدمة ومتطورة لتلعب المرأة دورها كشريك أساسي في البرامج والخطط الحكومية، وأضاف معاليه بأن ما حازت عليه صاحبة السمو الملكي من تكريم يعتبر تكريماً لمملكة البحرين وشعبها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ سموها وأن يمتعها بموفور الصحة والعافية.