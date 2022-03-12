اخبار الخليج – مستشار هيئة الثقافة للتراث يترأس الاجتماع الدولي «موناكو والبحر المتوسط» 

محمد بن مسعود - الدمام - ترأّس الدكتور منير بوشناقي مستشار التراث في هيئة البحرين للثقافة والآثار الاجتماع الدولي الحادي عشر «موناكو والبحر الأبيض المتوسط» فخرياً، والذي تم عقده برعاية سامية من صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، في متحف موناكو لعلوم المحيطات في إمارة موناكو، وذلك يومي 10 و11 مارس 2022م.

وحمل الاجتماع عنوان «جزر البحر الأبيض المتوسط – الظل والنور» وتخلله محاضرات ومناظرات عديدة.

واستضاف الاجتماع شخصيات أدبية وعلمية وفنيّة رفيعة من جميع أنحاء العالم. ويقام كل عامين منذ عام 2001م، حيث جاء هؤلاء المتخصصون لدراسة هذه الجزر التي تعاني بعضها من تحوّلات جرّاء التغيير المناخي والنزاعات والكثير منها يعكس غنى المنطقة والحضارات التي مرّت عليها، كما تحدّث خلال الاجتماع عدد من الخبراء والمختصين.

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