اخبار الخليج – أمانة العاصمة تنجز أكثر من 28 ألف ترخيص للخدمات البلدية خلال 2021

محمد بن مسعود - الدمام - ذكر مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد السَهلي عن إنجاز 28 ألف و33 معاملة تراخيص للخدمات البلدية خلال العام الماضي 2021. وتتمثل بإصدار تراخيص اشغالات الطرق، تراخيص الإعلانات، الباعة الجائلين، اصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية (نظام BLIS )، اصدار بطاقات العناوين، اصدار اللوحات المعدنية، وإصدار شهادتي الحارس.

وأكد أن أمانة العاصمة ماضية في إجراءاتها في التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة لتحقيق سرعة إنجاز معاملات تراخيص الخدمات وتسهيل إجراءات التقديم للخدمات البلدية مشيراً إلى أنها تولي اهتماماً كبيراً في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين ودعم عجلة التنمية العمراني والاقتصادية في البلاد.

وقال إنه عدد تراخيص الإعلانات التي رخصتها أمانة العاصمة بلغت 2576 رخصة، حيث حاز شهر سبتمبر الماضي على أكثر عدد رخص فيه بواقع 303 رخصة، تلاه شهر يونيو بواقع 295 رخصة.

فيما بلغ عدد اصدار الموافقات النهائية للسجلات التجارية (نظام BLIS) 13 ألف و578 موافقة، واصدار 7417 بطاقة عناوين وإصدار 4181 لوحة معدنية، ورخصت الأمانة 188 ترخيص لإشغال الطرق العامة، و80 شهادة حارس، و13 ترخيص بائع جائل بحريني.

وتدعو أمانة العاصمة الجمهور الكريم إلى الاطلاع على الخدمات الالكترونية التي تقدمها أمانة العاصمة من خلال الرابط الإلكتروني www.mun.gov.bh/manama، أو التحدث مع أحد موظفي مركز خدمة العملاء عبر تطبيق الواتس اب لإكمال طلباتهم في حالة عدم تمكنهم من القيام به الكترونياً.