محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية جمهورية تشيلي أنطونيا أوريهولا، وذلك على هامش زيارة معاليه الرسمية للعاصمة التشيلية سانتياغو.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه العلاقات السعودية التشيلية وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في العديد من الجوانب، أبرزها الجانب السياسي ومتعدد الأطراف، كما تطرقا إلى تكثيف التنسيق الثنائي لتحقيق تطلعات البلدين في كل ما يخدم المصالح المشتركة.
أخبار قد تهمك
وناقش الجانبان فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية في ضوء رؤية المملكة 2030، وكل ما يحقق التنمية والازدهار للبلدين والشعبين.
حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي مشعل العتيبي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية تشيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.