روسيا تقصف مسجد أوكراني لجأ إليه 80 مدنياً

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر “قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول”.

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وأضافت أن “أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك”، دون أن تُحدد متى وقع القصف.