اخبار الخليج – وزير الخارجية يجتمع مع وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى

محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مدينة أنطاليا التركية اليوم، مع معالي السيدة سيلفي بايبو تيمون وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني.

تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الوفد المرافق لوزير الخارجية.