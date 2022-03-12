خالد الفيصل يرأس اجتماعا لتحويل مكة إلى منطقة ذكية

واطلع خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء جامعات المنطقة على الأعمال التي نفذتها وزارة الاتصالات للمساهمة في تحول المنطقة إلى ذكية، ومن أبرزها تطور البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس لتصل إلى حوالي 4 آلاف برج، وبلغ متوسط سرعة الإنترنت 155 Mbps، أي أكثر من ضعفي المتوسط العالمي لسرعات الإنترنت، كما ارتفعت سرعة الإنترنت في المنطقة بواقع 63% خلال عام 2021.
وفي جانب تنمية القدرات الرقمية، دُرب أكثر من 11 ألف مستفيد من الدورات المباشرة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والجامعات بالمنطقة، وبلغ عدد المتطوعين في مبادرة العطاء الرقمي 86 ألف متطوع ومتطوعة، فيما تحتضن المنطقة واحدة من أفضل الأكاديميات المتخصصة في الطائرات من دون طيار للاستخدام في مجالات تنموية مرتبطة بمجالات الطاقة والفحص الجوي، وخرجت الدفعة الأولى التي تمثل 50 متخصصًا، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة 28%.
وبحسب العرض فقد نفذت الوزارة 400 لقاء ضمن مبادرات تنمية القدرات الرقمية بمنطقة مكة المكرمة والرامية لتحفيز الناشئين بالمشاركة في المسابقات الرقمية، وتفعيل نشر المعرفة واستكشاف التقنيات وتجربة تحويل الأفكار إلى نماذج أولية حقيقية واستفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد منذ بدء جائحة كورونا، ودُرب 100 رائد أعمال في عدة مجالات.
وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الاستثمارات في المنطقة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 4 مليارات ريال.
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