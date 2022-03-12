أمير مكة المكرمة يرأس اجتماعاً بحضور وزير الإتصالات لمناقشة خطط وآليات تحويل المنطقة إلى ذكية

محمد بن مسعود - الدمام - رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الأمارة بجدة، اجتماعاً بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، لمناقشة خطط وآليات تحويل منطقة مكة إلى ذكية.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء جامعات المنطقة على الأعمال التي نفذتها وزارة الاتصالات للمساهمة في تحول المنطقة إلى ذكية، ومن أبرزها تطور البنية الرقمية، حيث ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس لتصل إلى حوالي 4 آلاف برج، وبلغ متوسط سرعه الانترنت 155 Mbps أي أكثر من ضعفي المتوسط العالمي لسرعات الانترنت، كما ارتفعت سرعة الانترنت في المنطقة بواقع 63% خلال عام 2021.

وفي جانب تنمية القدرات الرقمية، تم تدريب أكثر من 11 ألف مستفيد من الدورات المباشرة بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة والجامعات بالمنطقة، وبلغ عدد المتطوعين في مبادرة العطاء الرقمي 86 ألف متطوع ومتطوعة ، فيما تحتضن المنطقة واحدة من أفضل الاكاديميات المتخصصة في الطائرات من دون طيار للاستخدام في مجالات تنموية مرتبطة بمجالات الطاقة والفحص الجوي وتم تخريج الدفعة الأولى التي تمثل 50 متخصصاً، فيما بلغت نسبة مشاركة المرأة في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة 28%.

وبحسب العرض فقد نفذت الوزارة 400 لقاء ضمن مبادرات تنمية القدرات الرقمية بمنطقة مكة المكرمة والرامية لتحفيز الناشئين بالمشاركة في المسابقات الرقمية، وتفعيل نشر المعرفة واستكشاف التقنيات وتجربة تحويل الأفكار إلى نماذج أولية حقيقية واستفاد منها أكثر من 6 ملايين مستفيد منذ بدء جائحة كورونا، وتم تدريب 100 رائد أعمال في عدة مجالات.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الاستثمارات في المنطقة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أكثر من 4 مليارات ريال.