أمانة حائل تغلق 31 ‏منشأة لعدم التقيد بالإجراءات الوقائية

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، أمس، 549 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 31 منشأة لتدني مستوى النظافة العامة وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية، كما ضبطت عددًا من المعدات والآليات أثناء رميها مخلفات مبان بأراض فضاء، أسفر عنها حجز المعدات واستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الحد الأعلى من الغرامات بحقها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.
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