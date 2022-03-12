9 حُفّاظ وحافظات يشاركون في التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بجازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أُجريت الليلة الماضية ، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده للبنين والبنات في دورتها الـ23 على مستوى منطقة جازان ؛ بحضور مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي ، بقاعة الاحتفالات بمقر فرع الوزارة.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى 5 متسابقين و4 متسابقات في عدد من فروع المسابقة وهي الفرع الثاني “حفظ القرآن كاملاً مع التفسير ” ؛ والثالث “حفظ القرآن كاملاً”؛ والرابع “عشرون جزءً” ؛ والخامس “عشرة أجزاء” ؛ والسادس “خمسة أجزاء” ، حيث شارك كل من عبدالله بن إبراهيم حبيب وخالد بن منبه جربان وعصام بن محمد الأحوس والحسن بن علي جعفري والبراء بن علي جعفري ، إلى جانب المتسابقات الهنوف بنت علي معافا وهيفاء بنت محمد سحاري ونجود بنت جابر سحاري وصالحة بنت يوسف طوهري.

وأكد المدخلي اهتمام القيادة الرشيدة بكتاب الله الكريم والعناية بالحفاظ والحافظات الذين يجدون كل رعاية واهتمام ومن ذلك تخصيص مسابقة القرآن الكريم لدعم وتشجيع الحفاظ والحافظات.