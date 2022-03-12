مجلس الشورى يناقش عدداً من مذكرات التفاهم ويصوت على قراره بشأن تقريرين سنويين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

يصوّت مجلس الشورى في جلسة العادية الـ 29 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من القرارات التي توصلت إليها لجانه المتخصصة، كما يناقش عدداً من التقارير المدرجة على جدول الأعمال، التي تتضمن مذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات مع عددٍ من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها ووضعت توصياتها المناسبة.

ومن بين الموضوعات التي سيصوت عليها المجلس ويتخذ بشأنها قراره خلال جلسته ما انتهت إليه لجنة التجارة والاستثمار من توصيات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد استماعه لرأي اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تقرير الأداء السنوي للهيئة أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

كما يستعرض المجلس تقريراً من اللجنة المالية والاقتصادية المتضمن وجهة نظر اللجنة حيال ملحوظات الاعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة حيال التقرير السنوي لمركز تنمية الايرادات غير النفطية للعام المالي 1441/1442هـ، حيث يصوت المجلس عقب ذلك على توصيات اللجنة ويتخذ قراره بشأنها.

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وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية وجمارك سنغافورة في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف في المملكة العربية السعودية والبنك الاسلامي للتنمية للتعاون في مجال الاوقاف، كما أدرج المجلس للمناقشة العديد من الموضوعات لعدد من الجهات الحكومية.