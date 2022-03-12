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مبادرة لنظافة واستكشاف منتزه "حوية نمار" بمكة

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الدمام - شريف احمد - - المنتزه يتميز بطبيعته البكر الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً

- المبادرة تهدف لزيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني على نجاح مبادرة بعنوان " نظافة مناطق المراعي والغابات استكشاف منتزة حوية نمار" ، والتي اقامتها عدة جهات : المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، والادارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة ، وفريق مشاة جدة ، ومركز دفاق ، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ( أخضر مكة ) ، والجمعية التنموية بدفاق ، و فريق زروع مكة التطوعي ورابطة مكة الخضراء .

وأوضح القرني ان المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي .

وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ، وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .

وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي .

من جهته قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي شكره وتقديره على جهود جميع الجهات المشاركة , مؤكداً أن هذه الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتنظيف والتشجير، تأتي بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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