شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لنظافة واستكشاف منتزه "حوية نمار" بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المنتزه يتميز بطبيعته البكر الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً

- المبادرة تهدف لزيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة

كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس احمد بن عبدالله القرني على نجاح مبادرة بعنوان " نظافة مناطق المراعي والغابات استكشاف منتزة حوية نمار" ، والتي اقامتها عدة جهات : المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، والادارة العامة للنظافة بأمانة العاصمة المقدسة ، وفريق مشاة جدة ، ومركز دفاق ، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ( أخضر مكة ) ، والجمعية التنموية بدفاق ، و فريق زروع مكة التطوعي ورابطة مكة الخضراء .

وأوضح القرني ان المبادرة تهدف إلى زيادة الوعي بمفهوم المحافظة على نظافة البيئة ورعاية وتنمية الغطاء النباتي .

وأظهرت الصور جمال الطبيعة البكر في الوادي الذي يُعد واحداً من دروب الحجاج قديماً ، وموقعاً سياحياً يتميز بأشجاره الكثيفة وينابيعه المتدفقة ومياهه الدافئة واعتدال أجوائه طوال العام .

وتكثر في المكان أشجار السمر والسدر والنباتات العطرية على امتداد ضفاف الوادي .

من جهته قدّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي شكره وتقديره على جهود جميع الجهات المشاركة , مؤكداً أن هذه الحملات والمبادرات التي تسعى إلى تعزيز حماية البيئة والتنظيف والتشجير، تأتي بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه.