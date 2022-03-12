شكرا لقرائتكم خبر عن 630 جولة ميدانية على مساكن العمال بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فذت أمانة جدة 630 زيارة للتأكد من تطبيق الاشتراطات للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها بدعم ورئاسة محافظة جدة، ضمن الجهود المشتركة لرفع مستوى الامتثال في المنشآت, بمشاركة كافة الجهات الحكومية. وأوضحت الأمانة أنها أغلقت 120 موقعا، حيث جرى تحرير مخالفات بغرامات مالية بحسب لائحة الاشتراطات البلدية داعيا المخالفين إلى سرعة سداد الغرامات المطبقة عليهم والأخلاء الفوري، وتصحيح وضع مخالفات المساكن المرخصة وذلك تفاديا للعقوبات والإجراءات المترتبة على ذلك وفقا للاشتراطات النظامية. وأضافت أن جولات التأكد من تطبيق الاشتراطات للمساكن تأتي ضمن حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع, داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن اي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 .