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عاجل: فلسطين تدين الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة

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الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية ، وعبرت عن تضامنها مع المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير - حفظهما الله -.

وعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها مع شعبها، مقدرا الموقف السعودي الثابت تجاه القدس وفلسطين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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