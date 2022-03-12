شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: فلسطين تدين الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية ، وعبرت عن تضامنها مع المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير - حفظهما الله -. وعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها مع شعبها، مقدرا الموقف السعودي الثابت تجاه القدس وفلسطين.