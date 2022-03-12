شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: فلسطين تدين الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء الذي تعرضت له منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وعبرت عن تضامنها مع المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير - حفظهما الله -.
وعبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها مع شعبها، مقدرا الموقف السعودي الثابت تجاه القدس وفلسطين.