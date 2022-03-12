تقنية جديدة من "تليجرام" تسمح بتفاعله مع التطبيقات المنافسة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-09-1443 12:42

صدى تبوك – متابعة

أضاف تطبيق التراسل المشفر “تليجرام” عدداً من الخواص والميزات الجديدة، التي تسمح بتفاعله مع التطبيقات الأخرى المنافسة.

وأوضحت إدارة “تليجرام”، في بيان رسمي، أن التحديث الجديد سيزود المستخدمين بمدير جديد للتحميلات والتنزيلات، علاوة على تقنية ثورية للبث المباشر عبر التطبيقات الأخرى المنافسة.

ويتضمن مدير التحميلات الجديدة من “تليجرام”، إمكانية تنظيم وترتيب التنزيلات، من حيث الأولوية أو نوعية الملفات.

ويتاح حالياً هذا التحديث لأصحاب هواتف “آيفون” العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس”، ووعدت بأن يحصل مستخدمو “أندرويد” على تلك الخدمة في وقت لاحق.

أما بالنسبة لتقنية البث المباشر الجديدة، فهي تسمح لقنوات “تليجرام” بنقل بث مباشر حي عبر أدوات “أو بي إس ستوديو” أو “إكس سبليت برودكاستر” مع أي من التطبيقات الأخرى المنافسة.

وأتاح “تليجرام” أيضاً في تحديثه عدداً جديداً من الرسوم المتحركة السلسة الاستخدام، يمكن إضافتها عند تسجيل الدخول لحسابك.