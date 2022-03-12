الأمن العام يدعو مجددًا الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

محمد بن مسعود - الدمام - 08-09-1443 12:33

صدى تبوك – متابعة

جدد الأمن العام، دعوة الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في حال تم رصد أي مخالفات من هذا النوع.

وأكد الأمن العام، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، يسهم في المحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وشدد على أن الإبلاغ عن هذا النوع من المخالفات يكون عبر الاتصال بالرقمين 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض و999 لجميع مناطق المملكة.