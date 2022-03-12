5 مدن تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن منطقة الرياض تصدرت عدد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها سجلت 40 إصابة من أصل 135 إصابة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 40 حالة إصابة في الرياض، و21 في جدة، و9 في المدينة المنورة، و8 في مكة المكرمة، و6 في كل من: الدمام والهفوف، و5 في كل من: الطائف وأبها.

كما تم تسجيل 3 إصابات في جازان، و2 في كل من: تبوك وحائل وبريدة وخميس مشيط وعنيزة وحفر الباطن والخرج.

وتسجيل حالة إصابة واحدة في كل من: سكاكا وعرعر والباحة ونجران وعفيف والخبر وبيشة والدوادمي وينبع وسراة عبيدة والرس والجبيل والظهران ومحايل والحناكية وصامطة وصبيا ووادي الدواسر.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم، أنه تم تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 317 حالة تعافٍ، وحالة وفاة واحدة فقط، فيما تم إعطاء (61,806,769) جرعة لقاح.