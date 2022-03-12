اخبار الخليج – «روتاري المنامة» يدعم الجهود المبذولة في الحملة الوطنية «دُمت خضراء»

محمد بن مسعود - الدمام - تبنى نادري روتاري المنامة تشجير شارع الشيخ سلمان-المحافظة الجنوبية كجزء من دعمهم للمبادرة الوطنية “دمت خضراء” التي أطلقت برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

وقال رئيس نادي روتاري المنامة السيد أسامة المؤيد أن الحملة الوطنية للتشجير “دمت خضراء” حققت نتائج ملموسة منذ المراحل الأولى لانطلاقتها، محققة بذلك الأهداف المنشودة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وجمالية المنظر العام لمملكة البحرين، مشيداً بهذه المبادرات الوطنية النوعية.

وأوضح “انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاجتماعية والدور الفاعل الذي يلعبه النادي لدعم المبادرات والأنشطة الوطنية، نعرب عن سعادتنا وفخرنا للمشاركة في هذه الحملة من خلال تشجير الجانب الشرقي من عالي بالمحافظة الجنوبية، ويشرفنا أن نكون جزء من المشاريع التي تصب في صالح بلدنا الغالي بما يحقق المحافظة على البيئة وتعزيز المنظر الجمالي العام لمملكتنا وكبح آثار التغيرات المناخية الناتجة عن زيادة الانبعاثات الكربونية”.

وأشاد المؤيد بالجهود المبذولة من الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، واسهاماتها في العديد من المبادرات الوطنية وتنفيذ المشاريع الزراعية المتميزة والمساعي المتواصلة من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الزراعي المحلي وسبل تطويره.

وشارك رئيس النادي السيد أسامة المؤيد وأعضاء من نادي روتاري المنامة مؤخراً في مراسم تشجير الجانب الشرقي من عالي بالمحافظة الجنوبية بحضور الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، ومجموعة من المسؤولين وبمشاركة تطوعية من 25 موظفا من الجهات الداعمة و15 طالبا من Laurels Centre for Global Education.

وتأتي هذه المشاريع الزراعية ضمن الحملة الوطنية للتشجير “دمت خضراء” لتعود بالنفع على البيئة وتعزيز المنظر العام، بالإضافة لإسهامها في كبح آثار التغيرات المناخية الناتجة عن زيادة الانبعاثات الكربونية ويدعم الجهود المحلية والدولية للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري مع حلول عام 2060م.

ويُعتبر نادي روتاري المنامة جزءاً من روتاري العالميّة، وهو أوّل نادي عالمي للخدمة، ويضمّ أكثر من 1.2 مليون عضوًا من أنحاء العالم. ومنذ تأسيسه في عام 1965، حرص أعضاء نادي روتاري المنامة على المُشاركة في تقديم الدعم للمشاريع المجتمعيّة في المملكة، ويطمح النادي للمُساهمة في تلبية الاحتياجات المُجتمعيّة، وتقديم إضافة نوعيّة لأعمال التطوير المجتمعي.