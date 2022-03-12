اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية: جهود ومبادرات قرينة عاهل البلاد حققت إنجازات تاريخية للمرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - هنّأ الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، الدكتور أحمد محمد الأنصاري، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة تصدر سموها قائمة مبادرات القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية، والمعلن عنها من وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، والبعثة الدائمة للغابون، بمناسبة إطلاق منظمة اليونسكو، اليوم العالمي للمرأة في مجال العمل متعدد الأطراف.

وأكد الأنصاري على الدور البارز للمرأة البحرينية وما تحظى به من دعم مستمر للنهوض بكافة مسؤولياتها الوطنية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قائد المسيرة التنموية الشاملة، كما أنه يكلل الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وأشار الدكتور الأنصاري إلى أن ما تحقّق للمرأة البحرينية من مكانة وتمكين على كافة الأصعدة والميادين، لم يكن سوى ثمرة تلك الجهود المباركة والصادقة، التي انتهجتها قيادة جلالة الملك المفدى، والرؤية الاستشرافية لصاحبة السمو الملكي قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ، في تعزيز مكانة المرأة البحرينية وتحقيق إنجازات تاريخية حيث أصبحت المرأة شريكاً رئيسياً في مختلف المجالات التنموية في المملكة، لا سيما في القطاع الصحي، حيث قامت المرأة البحرينية بأدوار جليلة في خدمة وطنها ومجتمعها في مختلف الظروف.