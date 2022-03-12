اخبار الخليج – الإسكان تواصل خطتها لإخلاء الشقق القديمة

محمد بن مسعود - الدمام - – منح بدل سكن 200 دينار شهرياً لكل أسرة تخلي شقتها القديمة

– مشروع تطوير العمارات يكفل بناء 6750 شقة سكنية

أكدت وزارة الإسكان أن خطتها الرامية إلى إخلاء الشقق السكنية القديمة «المؤقتة» بهدف إنشاء مشروع شريط العمارات السكنية يشهد تسارعاً خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت بدائل للقاطنين الحاليين بالشقق السكنية من بينها منح بدل سكن شهرياً يقدر ب 200 دينار بحريني لتوفير سكن بديل، وذلك لتسريع وتيرة الإخلاء والهدم.

وقالت الوزارة أن فكرة مشروع إنشاء شريط العمارات السكنية تقوم على بناء 6750 شقة تمليك في مجمعات سكنية مكتملة المرافق والخدمات، وباستخدام الجيل الجديد لتصاميم العمارات السكنية، وذلك في مواقع عمارات الشقق المؤقتة في مختلف محافظات المملكة، مؤكدة أن هذا المشروع سيضمن تلبية الاف الطلبات الاسكانية للمواطنين المستفيدين.

وأضافت الوزارة أن هذا المشروع سيمتاز بطابع معماري عصري، بالإضافة إلى تميز مواقعه مختلف محافظات المملكة، وأن تضمن تلك المواقع لخدمات البنية التحتية بالفعل سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ تلك العمارات.

وأكدت وزارة الإسكان على انها حققت تقدم ملحوظ ضمن خطتها لإخلاء الشقق السكنية القديمة نتيجة لحصول بعض المستفيدين على خدمتهم الاسكانية الاساسية من جهة، ومن جهة أخرى توفير خيارات بديلة من بينها بدل سكن شهري يصل إلى 200 دينار بحريني، وأن الوزارة شرعت بالفعل في هدم الجزء الأكبر من العمارات لبدء تمهيداً لبدء أعمال التشييد.

وأشارت الوزارة الي ان عدد العمارات في المواقع المحددة لشريط العمارات في مختلف المحافظات يبلغ 250 عمارة تحتوي على 1884 شقة جميعها مخصصة حاليا لخدمة السكن المؤقت.

وأفادت الوزارة بأنه حرصاً على توفير السكن الملائم للمواطنين ونظرا لقدم هذه المباني وضعت الوزارة خطة تستهدف العمارات القديمة التي مضي على انشائها أكثر من 45 عاماً، وبالتالي أصبحت غير صالحه للسكن، فضلاً عن ارتفاع كلفة صيانتها والتي باتت غير مجدية.

ومن المقرر أن يتم اعادة استغلال تلك المواقع وبنائها وفق الاشتراطات والمعايير الحديثة المعتمدة دولياً، التي تحقق مفهوم الاستدامة فضلاً عن تطبيق متطلبات الطاقة الخضراء، والبيئة العصرية التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين من حيث المساحة وعدد الغرف ولتحقيق أعلى مستويات الجودة المطلوبة.

كما ستتضمن العمارات السكنية المساحات المفتوحة والخضراء وأماكن مخصصة لممارسة الهوايات الخارجية وحدائق الأطفال وغيرها من الخدمات ضمن المساحات المشتركة.

ومن المؤمل أيضاً أن تتوافق مساحات الشقق مع القياسات المعروضة من قبل القطاع الخاص، حيث سيتضمن الطابق الأرضي محلات تجارية وخدمات ومواقف سيارات ومناطق خضراء، أما الطابق الميزانين سيوفر مواقف سيارات وسيتضمن الطابق الأول مناطق العاب لممارسة الهوايات المختلفة.

أما الشقق السكنية التي سيتم تطويرها بمدينة عيسى على وجه الخصوص بعد هدم 103 شقة سكنية، فستكون ضمن شريط العمارات المواجهة لمشروع مترو البحرين، بمساحة بناء تبلغ 253,973.00 متر مربع، وتشمل انشاء 720 شقة على مساحة أرض تبلغ 64,682.80 متر مربع، وسيعكس هذا المشروع الرائد على مستوى مملكة البحرين واجهات ذات طبيعة معمارية متميزة تعكس واجهة جمالية وحضارية، وتحقق في ذات الوقت الاستغلال الأمثل لمساحة الأراضِي ورفع الكثافة السكانية بطريقه مدروسة بما لا يزيد عن 100 شقة في الهكتار، منوهة إلى أن هذه الجهود تتسق مع تنامي الطلب على خدمة شقق التمليك التي شهدتها الوزارة مؤخرا.