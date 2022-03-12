اخبار الخليج – المؤيد يبحث التعاون المشترك مع وزير الدولة للشباب الهولندي 

محمد بن مسعود - الدمام - عقد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة اجتماعا مع سعادة مارتن فان وزير الدولة للشباب ووقاية المجتمع بمملكة هولندا وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بحضور السيدة سارة إسحاق القائم بأعمال وكيل وزارة شؤون الشباب والرياضة والسيدة فاطمة الخان من مكتب سعادة الوزير

وفي بداية اللقاء، رحب وزير شؤون الشباب والرياضة بالوزير الهولندي مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي كما أشاد السيد فان بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات مشيرا الى أهمية التعاون الشبابي بين البلدين.

وخلال اللقاء قدم سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة شرحا عن أهم المبادرات والبرامج التي تقدمها مملكة البحرين للقطاع الشبابي وأبرز الإنجازات التي حققتها المملكة كما قدم وزير الدولة للشباب بمملكة هولندا شرحا عن مبادرات بلاده الخاصة بتنمية مواهب الشباب وتمكينهم.

وخلال اللقاء بحث سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مع الوزير الهولندي سبل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الشبابي كما تم التأكيد على بناء منظومة عمل متكاملة ومشتركة بين البلدين في المجال الشبابي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من التعاون والتلاقي في سبيل الارتقاء بالقطاع الشباب في كلا البلدين.