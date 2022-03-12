أوكرانيا تحذر من دخول قوات دولة أخرى إلى أراضيها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

قال مركز الاتصالات الاستراتيجية التابع لحكومة الأوكرانية إنه لا يمكنه استبعاد أن تبدأ بيلاروسيا عملية عسكرية في أوكرانيا اليوم الجمعة.

يأتي التحذير بعد اجتماع في العاصمة موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.وقال المركز، في بيان “وفقاً لمعلومات أولية، من الممكن جر قوات بيلاروسيا إلى مهاجمة أوكرانيا اليوم 11 مارس”.

بدوره، قال أوليكسي دانيلوف أكبر مسؤول أمني أوكراني، اليوم الجمعة، إن بلاده تتحلى بضبط النفس إزاء بيلاروسيا لكنها ستقاوم إذا عبر جنودها الحدود للمشاركة في العملية العسكرية الروسية.

وأضاف دانيلوف أن كييف تتوخى الحذر في التعامل مع بيلاروسيا رغم استخدام الطائرات الروسية لأراضيها نقطة انطلاق لمهاجمة أوكرانيا.

وقال دانيلوف “إذا عبر مقاتل واحد حدودنا، فسوف نرد”.