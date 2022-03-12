اخبار دوليه – «إيكاو» يقر استمرار البحرين الحفاظ على إدارة حركة الطيران فوق المياه الدولية امتداداً من حدود إقليم الإمارات حتى حدود إقليم الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بأن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) أقر استمرارية حفاظ مملكة البحرين على إدارة الحركة الجوية في الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية امتداداً من حدود إقليم الإمارات لمعلومات الطيران حتى حدود إقليم الكويت لمعلومات الطيران.

وأضاف سعادته بأن القرار جاء بعد المداولات والمناقشات بين أعضاء المجلس ضمن أعمال الدورة 225 لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، الذي عقد يوم الجمعة الموافق 11 مارس 2022.

وقد أثنت جميع الدول الأعضاء في مجلس المنظمة على خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها مملكة البحرين على مدى أكثر من ستين عاماً.

كما تم خلال الاجتماع وتماشياً مع القوانين الدولية المعمول بها في منح الدول حق إنشاء إقليم الطيران الخاص بها فوق أراضيها تم إقرار إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران ليشمل الأجواء فوق أراضي ومياه دولة قطر.

كما أكد المجلس على ضرورة إجراء الدراسات الفنية اللازمة لضمان سلامة وكفاءة عمليات الحركة الجوية بالإضافة إلى التوافق الإقليمي عند إجراء أية تغييرات على الخطط الإقليمية للملاحة الجوية.

وقال سعادة وزير المواصلات والاتصالات بأن مملكة البحرين تؤكد على استمرارية التزامها بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وجميع الدول الأعضاء، مع حرصها الدائم على تقديم خدمات الملاحة الجوية والتي تتسم بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

و يأتي قرار منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ليؤكد نجاح مملكة البحرين في حسن إدارة اقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار وبتفويض من (الايكاو) منذ عام 1959 والذي تمكنت خلالها مملكة البحرين من تقديم خدمات جوية متميزة ، نالت استحسان المنظمة وشركات الطيران المستخدمة لهذه الأجواء.