"الغذاء والدواء": 5 إرشادات لتجنب الأضرار أثناء موجات الغبار.. بينها شرب المياه

محمد بن مسعود - الدمام - 08-09-1443 11:23
صدى تبوك – متابعة
قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح لتجنب الأضرار الناتجة عن موجات الغبار في ظل التحذيرات التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى الإثنين المقبل.
وأوضحت الهيئة، أنه يجب خلال التعرض لموجة الغبار وضع الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل، والحرص على الجلوس في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى شرب المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار.
وحذرت من تناول أي طعام مكشوف يُعد في الخارج، داعيةً مرضى الربو إلى عدم نسيان أخذ أدويتهم معهم.
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