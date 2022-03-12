من الأعراض للعلاج.. ماذا تعرف عن مرض "اعتلال الكُلى السكري"؟

محمد بن مسعود - الدمام - 08-09-1443 11:18
صدى تبوك – متابعة
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن حوالي 25% من المصابين بالسكري سواء النوع الأول أو الثاني، يصابون بمرض “اعتلال الكُلى السكري”.
وأبانت المدينة الطبية أن من أعراضه، وجود بروتين في البول، وتورم في الأطراف، مع فقدان الشهية، والغثيان والقيء، وعدم التحكم في ضغط الدم.
وذكرت أن العلاج في المراحل المبكرة يعتمد على كيفية التحكم في السكر والضغط والكوليسترول في الدم وكذلك نسبة البروتين في البول، بالإضافة إلى تناول الأدوية التي تحافظ على صحة العظام.
وأشارت إلى أنه في المراحل المتقدمة يحتاج المريض إلى الغسيل الكلوي، أو إجراء عملية زرع الكلى، لافتة إلى أن المحافظة على مستويات السكر والضغط تقي من الإصابة به.
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