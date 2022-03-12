من الإمارات وحتى الكويت.. «إيكاو» تقر استمرار البحرين في إدارة الحركة الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أقر مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، استمرارية حفاظ البحرين على إدارة الحركة الجوية، في الأجواء الواقعة فوق المياه الدولية، امتداداً من حدود إقليم الإمارات لمعلومات الطيران حتى حدود إقليم الكويت لمعلومات الطيران.

وقال وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، المهندس كمال بن أحمد محمد، إن القرار جاء بعد المداولات والمناقشات بين أعضاء المجلس ضمن أعمال الدورة 225 لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، حيث أثنت جميع الدول الأعضاء على خدمات الملاحة الجوية التي تقدمها البحرين على مدى أكثر من ستين عاماً، وفقًا لـ«وكالة أنباء البحرين».

وأضاف وزير المواصلات والاتصالات، أنه تم خلال الاجتماع إقرار إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران، ليشمل الأجواء فوق أراضي ومياه دولة قطر.

وأكد مجلس (إيكاو)، ضرورة إجراء الدراسات الفنية اللازمة لضمان سلامة وكفاءة عمليات الحركة الجوية، بالإضافة إلى التوافق الإقليمي عند إجراء أية تغييرات على الخطط الإقليمية للملاحة الجوية.

يشار إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) منحت في عام 1959م تفويضًا للبحرين بإدارة اقليمها لمعلومات الطيران والمجالات الجوية الأخرى المجاورة الواقعة فوق أعالي البحار، والذي تمكنت خلاله البحرين من تقديم خدمات جوية متميزة، نالت استحسان المنظمة وشركات الطيران المستخدمة لهذه الأجواء.