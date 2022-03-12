ميدان سباقات الخيل بالمدينة المنورة يختتم سباقاته للموسم الحالي 1443هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، اختتم ميدان سباقات الخيل بالمنطقة أمس سباقاته للموسم الحالي 1443هـ بإقامة الحفل الختامي الـ10 بحضور محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية لميدان سباقات الخيل بالمدينة المنورة سعد السحيمي، وذلك على كأس المدينة المنورة وكأس إمارة المنطقة بقيمة مليون ريال.

وأوضح مدير ميدان سباقات الخيل بالمدينة المنورة مصعب بن عبدالكريم المطبقاني، أن السباق اشتمل على خمسة أشواط تتراوح بين 1000 و2000 متر، وكانت نتائجه الشوط الأول إنتاج أفراس مسافة 1600م مفتوح 3 سنوات على جائزة الـ50.000 ألف ريال فاز بالمركز الأول مسهلا للمالك مقرن العيسى، والشوط الثاني إنتاج حصن مسافة 1600م مفتوح 3 سنوات، وفاز بالمركز الأول الجواد هيدن سبيل للمالك تركي الذويبي، وفي الشوط الثالث إنتاج حصن مسافة 1000م 3 سنوات على جائزة الـ50.000 ألف ريال فاز بالمركز الأول الجواد لمى الزلفي للمالك صالح الحمد والشوط الرابع انتاج حصن1600م مفتوح 3 سنوات.

وعلى جائزة المدينة المنورة الـ500.000 فاز بالمركز الأول الجواد عز الجديع للمالك صالح الرشيد، فيما جاء الشوط الخامس إنتاج حصن مسافة 2000م مفتوح 3 سنوات الذي كان على جائزة إمارة منطقة المدينة المنورة الـ500.000 ألف ريال فاز بالمركز الأول الجواد خير الأجواد للمالك اسطبل غازي الثبيتي.

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وفي ختام السباق سلم محافظ ينبع جوائز الفائزين بالحفل النهائي.

وأعرب المطبقاني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر الذي ساهم بنجاح موسم السباقات لهذا العام، مثمنًا بالوقت ذاته دور الجهات الداعمة والعاملين في الميدان على ما قدموه من عمل بكل كفاءة واقتدار.

وشهد الحفل الختامي حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف أفراد المجتمع.