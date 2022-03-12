اخبار دوليه – سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في معظم أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام محلية أن صفارات الإنذار من الغارات الجوية سُمعت في معظم المدن الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لحث الناس على الاحتماء.

وأفاد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية بسماع صفارات الإنذار في العاصمة كييف، ومدينة لفيف الغربية، وخاركيف، وتشيركاسي،وكذلك في منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

وأعادت القوات الروسية على ما يبدو تنظيم صفوفها يوم الجمعة لشن هجوم محتمل على كييف حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية قيام تلك القوات بإطلاق نيران المدفعية أثناء تقدمها صوب العاصمة الأوكرانية.