ألمانيا تسجل 237086 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 16 مليونا و994744 بعد تسجيل 237086 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 125521 بعد تسجيل 249 وفاة جديدة.