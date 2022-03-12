اخبار دوليه – جواتيمالا تستقبل أول مجموعة من الأوكرانيين الفارين من الحرب

محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات في جواتيمالا إنها استقبلت أول مجموعة من عائلات أوكرانية فرت من بلادها بعد أن غزت روسيا جارتها الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم إدارة الهجرة لرويترز إن الأوكرانيين الثمانية هم أول من وصل إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى «لأسباب إنسانية».
ومن المقرر أن تصل رحلة أخرى تقل عشرة أوكرانيين في وقت لاحق. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين ربما وصلوا سرا إلى جواتيمالا منذ بدء الهجمات الروسية على أوكرانيا.
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