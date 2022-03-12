محمد بن مسعود - الدمام - لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء إعصار ضرب شمال غرب موزمبيق. وقال المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث ان اعصارا ضرب مقاطعة نامبولا ادى الى مقتل ثمانية اشخاص بينهم طفل. وضرب إعصار «غومبي» البلاد الليلة الماضية مصحوبا برياح عنيفة وأمطار غزيرة ما ألحق أضرارا كبيرة بالمنازل وفقا لمصلحة الأرصاد الجوية. كما تسبب الاعصار في انقطاع التيار الكهربائي والمياه فضلا عن تسببه بصعوبات في الاتصال عبر الهواتف المحمولة. وفي وقت لاحق ضعفت قوة الإعصار الذي تحول عاصفة استوائية لكنه لا يزال يتسبب بهطول أمطار غزيرة في كثير من المقاطعات المجاورة لنامبولا.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – ثمانية اشخاص يلقون حتفهم جراء إعصار «غومبي» في موزمبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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