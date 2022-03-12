الصين تسجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق -وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت أن بر الصين الرئيسي سجل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 113528 .

وقالت اللجنة في بيان إن 476 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.