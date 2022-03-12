اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدلاً بوجه عام مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق في البداية.
الرياح شمالية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة احياناً في البداية.
وحذرت إدارة الارصاد من رياح قوية السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية
الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%
أعلى مد في الساعة 1:05 صباحاً وفي 12:50 مساء وأدنى جزر في الساعة 6:48 مساء وفي الساعة 6:30 صباحاً.
شروق الشمس كان في تمام الساعة 5:49 صباحاً والغروب عن الساعة 5:45 مساء.
بزوغ القمر في الساعة 12:18 صباحاً والأفول في الساعة 2:39 مساء.
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