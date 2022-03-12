المكسيك تسجل 7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات أظهرت بيانات وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 7413 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى خمسة ملايين و599284. كما سجلت البلاد 244 وفاة إضافية بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات بالمرض منذ بدء الجائحة إلى 320851 حالة.

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