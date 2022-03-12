المركز الوطني للأرصاد : رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تشكل رياح نشطة على محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 5 صباحا تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .