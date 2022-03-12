«أرامكو» تؤسس مصفاة ومجمع بتروكيماويات في الصين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت «أرامكو السعودية» الخميس الدخول في شراكة استثمارية لتطوير منشأة تضم مصفاة رئيسية ومجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.

وأوضحت في بيان أنها ستعمل «أرامكو هواجين للبتروكيميائيات»، وهي مشروع مشترك بين «أرامكو السعودية»، وشركة «مجموعة شمال هواجين للصناعات الكيماوية»، وشركة «بانجين»، على تطوير مجمع تحويل السوائل إلى كيميائيات.

ويأتي القرار، الذي يخضع لاستكمال توثيق المعاملات والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق، عقب إنشاء المشروع المشترك «أرامكو هواجين للبتروكيميائيات» الذي تم في ديسمبر من عام 2019 والذي ضم الشركاء الثلاثة.

ويمثّل المشروع الذي يُتوقع بدء تشغيله في عام 2024 فرصة لـ«أرامكو السعودية» لتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يومياً من النفط الخام للمجمع، بينما سيضم المجمع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، ووحدة تكسير إثيلين، تعد أساساً بتروكيماوياً لتصنيع آلاف المنتجات اليومية. وستسهم المنشأة التي سيتم بناؤها في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيميائية في الصين.

– بدء تشغيله في عام 2024 – توريد 210 آلاف برميل يومياً – طاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً