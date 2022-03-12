روسيا تعلن تدمير 82 منشأة جديدة للجيش الأوكراني

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن الطائرات الحربية لبلاده دمرت 82 منشأة جديدة تابعة للجيش الأوكراني، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. وقال الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف، إن ما تم تدميره من منشآت تابعة للجيش الأوكراني يشمل أربعة مراكز تحكم واتصالات وثلاثة أنظمة دفاع جوي وثلاثة مستودعات ذخيرة. ولم يتسنَ التحقق مما أعلنه المتحدث الروسي من جهة مستقلة. وبحسب المتحدث، فقد تم تدمير إجمالي 3346 هدفًا عسكريًا لدى أوكرانيا منذ بدء الحرب قبل أكثر من أسبوعين.

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