الرئيس الأوكراني يدعو أمهات الجنود الروس لمنع إرسال أبنائهن إلى “الحرب” في أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى “الحرب” في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في رسالة عبر تلغرام “أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين. لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي”.
أضاف “تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن. وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور” لمنع مقتلهم أو خطفهم.
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وتابع زيلينسكي “أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة. وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر”.
وأقرت روسيا الأربعاء للمرة الأولى بوجود مجندين في أوكرانيا وأعلنت أن عددا منهم تعرض للأسر.
ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أرقام هواتف وبريدا إلكترونيا يمكن للأمهات من خلالها الحصول على معلومات بشأن أبنائهن المسجونين في أوكرانيا.
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