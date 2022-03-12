شكرا لقرائتكم خبر عن 26 زيارة للتحقق من تجديد وإلغاء التراخيص بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء 26 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة؛ للتحقق من طلبات تجديد أو إلغاء التراخيص، والتأكد من استكمال جميع الشروط التي نصت عليها وزارة الصحة.

وكثفت صحة الأحساء زياراتها الرقابية على سكن العمالة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

على جانب آخر، نصحت الصحة بممارسة الرياضة يوميا، واتباع نظام غذائي صحي متوازن؛ للوقاية من السمنة.