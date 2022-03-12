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26 زيارة للتحقق من تجديد وإلغاء التراخيص بالأحساء

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الدمام - شريف احمد - نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء 26 زيارة ميدانية للمنشآت الخاصة؛ للتحقق من طلبات تجديد أو إلغاء التراخيص، والتأكد من استكمال جميع الشروط التي نصت عليها وزارة الصحة.

وكثفت صحة الأحساء زياراتها الرقابية على سكن العمالة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «» المستجد.

على جانب آخر، نصحت الصحة بممارسة يوميا، واتباع نظام غذائي صحي متوازن؛ للوقاية من السمنة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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