شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع الطلاب على الإبداع ضمن «مدرستي تبرمج 2» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستهدف المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية الرقمية «مدرستي تُبرمج»، التي دشنها مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالله القرني، تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية، وتوظيفها في تنمية المهارات لدى الطلاب، والطالبات المشاركين؛ بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين.

وقال القرني: إن المسابقة تسهم في تشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار، عبر جيل واعد رقمي يحقق رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في التطبيقات البرمجية، التي تحاكي اهتمامات الطلاب، والطالبات باختلاف أعمارهم، وهواياتهم في التصميم، والتخطيط، والبرمجة بأسلوب ذكي.