شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 20 متطوعا.. زراعة 150 شتلة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 150 شتلة، وذلك بمشاركة 20 متطوعًا من نادي الثقبة الرياضي.

وأوضح مدير إدارة الحدائق بوسط الدمام م. فايز الشهري لـ«اليوم» أنه تم زراعة شتلات أشجار لسان العصفور والنيم، وذلك لأنها دائمة الخضرة ومناسبة للزراعة في المنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن الأمانة مستمرة في زراعة الشتلات، وذلك ضمن مبادرة «السعودية خضراء».

ولفت إلى زراعة الأشجار بمواصفات وأحجام مناسبة، تتوافق مع أجواء المنطقة الشرقية، مؤكدًا استهداف المساحات الكبيرة التي يرتادها كثير من الناس، إضافة إلى المواقع التي تم استهدافها، وتعرضت للتلف.

وبين أن الأمانة حرصت على توزيع الأشجار والشتلات، من خلال مراكز مخصصة.