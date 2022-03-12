شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «النورس» يطالبون بفتح مساجد «الجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب عدد من أهالي حي النورس بالدمام، بفتح المساجد والجوامع لأداء صلاة الجمعة، خاصة بعد إغلاق المساجد المؤقتة للصلاة خلال فترة جائحة « كورونا ».

وأوضحوا أن عددا من المساجد كان من المفترض إقامة الصلاة بها، الأمر الذي لم يحدث، ما دفع البعض للصلاة في الشارع وعلى الأرصفة، مضيفين أن هناك 3 جوامع رئيسية لصلاة الجمعة بالحي، هي: «الصبر - طيبة - البيان»، ولا تكفي عدد السكان الكبير بالحي، الذي يتجاوز 4 آلاف نسمة. وشددوا على ضرورة فتح المساجد الكبيرة التي تتسع لعدد كبير من المصلين. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد اعتمدت إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجدة المساندة للجوامع التي تم الإذن بإقامة صلاة الجمعة فيها مؤقتا، خلال جائحة فيروس «كورونا»، وأن يقوم أئمة هذه المساجد بإبلاغ المصلين بذلك.