شكرا لقرائتكم خبر عن 76 جولة تفتيشية على ورش «صناعية الخضرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عدة مخالفات، وذلك خلال 76 جولة تفتيشية على الورش الصناعية بصناعية الخضرية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وتم استكمال الإجراءات النظامية حيالها.

كما رصدت البلدية عدة مركبات تنقل ما يقارب 1500 كيلو جرام من المواد الغذائية بطريقة غير صحية، وتم إتلاف هذه الكميات، والتأكد من مصادرها من المنشآت الغذائية، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

وخلال شهر فبراير الماضي، نفذت البلدية 325 جولة تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، أسفرت عن رصد 132 مخالفة، و126 إنذارًا، وإغلاق 31 منشأة، ومتابعة 8 بلاغات.

على جانب آخر، زرعت البلدية 66 ألف زهرة مختلفة الألوان والأنواع، و742 شجيرة تغطي وتكتسي بها الطرق والميادين.