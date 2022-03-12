شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % الطلب على «الهامور».. وانخفاض مرتقب لأسعار الأسماك في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الأسماك، ثباتا، منذ أكثر من 60 يوما، نظرا لتوافر كميات كبيرة من الأسماك المستوردة، مع توقعات بانخفاض يصل الـ30 %، في شهر رمضان المبارك، لجميع الأنواع.

توازن السوقوقال بائع السمك عادل الحزام إن أسعار الأسماك، هذه الأيام، مناسبة جدا للشراء، وذلك بسبب قرب شهر رمضان المبارك، الذي يقل فيه الطلب على الشراء، مشيرا إلى أن الأسعار شبه ثابتة منذ ما يقارب الشهرين، مع انخفاض طفيف، أحيانا، وبحسب الكميات الموجودة في الأسواق.

وبيَّن الحزام: يعود الفضل لثبات متوسط أسعار الأسماك المستوردة، وهو الأمر الذي أحدث توازنا للسوق، مشيرا إلى أن سعر سمك «البالول»: 50 ريالا للكيلو، و«الهامور»: 40 ريالا، والهامور الكبير: 35 ريالا، و«الكنعد المحلي»: 60 ريالا، بينما العندك الكبير، والعراضي والصافي والشعري بسعر 25 ريالا للكيلو، و«العندق الصغير» و«الفسكر» 5 كيلو بسعر 100 ريال، أما «الينم» و«القرقفان» 7 كيلو بسعر 100 ريال، متوقعا ثبات هذه الأسعار، حتى بعد شهر رمضان المبارك.

وقال إن أسعار الأسماك مجملا، ستنخفض في شهر رمضان، وقد تصل وردية سمك الصافي، «10 - 15 كيلو» خلال الشهر المبارك، بسعر 100 ريال، مشيرا إلى أن كل الأسماك متوافرة.

الهامور والكنعدوأضاف: هناك إقبال على الأسماك الكبيرة، «الهامور» و«الكنعد»، ونسبة الشراء لهذين الصنفين، هذه الأيام، تصل إلى 50 %، وتأتي باقي الأسماك الأخرى بنوعيها الكبير والصغير بنسبة 50 %، مشيرا إلى أن سمك الهامور المستورد بسعر يتراوح بين 30 و40 ريالا، و«الكنعد المستورد» بين 30 و35 ريالا.

سفر العمالة وأكد الصياد يوسف الخالدي، أن نسبة الأسماك المستوردة في الأسواق حاليا، تصل إلى 70 %، من مجمل المعروض، نتيجة سفر العمالة بعد موسم الروبيان. وقال: سوف تنخفض الأسعار في شهر رمضان المبارك، لأن الإقبال يكون على اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن شهري أبريل ومايو المقبلين، سيشهدان انخفاضا كبيرا، رغم قلة المعروض بسبب سفر كثير من الناس.

ارتفاع مؤقتوتوقع، أيضا، انخفاض الأسعار بداية شهر رمضان، بنسبة تصل إلى 30 %، وبعد مرور النصف الأول، قد تبدأ الأسعار في الارتفاع إلى المعدل الطبيعي، لتعاود الانخفاض مرة أخرى، في أشهر الحج.

وقال الخالدي: سمك الكنعد المحلي، قليل، لذلك سعره أكثر ارتفاعا من الأصناف الأخرى، موضحا أن أكثر الأسماك المحلية الموجودة حاليا هي «الشعري» و«الخضار» بنسبة 30 %، من مجمل أنواع الأسماك.