شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 7.9 مليون معاملة إلكترونية بـ«التأمينات الاجتماعية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في إحصاءاتها الشهرية، أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة، بلغ أكثر من 9.8 مليار ريال لشهر فبراير 2022م، مشيرةً إلى إنجاز أكثر من 7.9 مليون معاملة إلكترونيًا.

وحول خدماتها الإلكترونية، بيّنت أن عدد زوار البوابة الإلكترونية تجاوز 2.6 مليون زيارة خلال شهر فبراير، فيما بلغ عدد المسجلين في الخدمات الإلكترونية أكثر من 221 ألفًا خلال ذات الفترة، وتحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 154 ألف مرة.

وأضافت: تخطت تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً 136 ألفًا، جرى إصدارها عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال، حوالي 132 ألف مكالمة، بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

وبيّنت من خلال إحصاءاتها النقلة النوعية والتحول الرقمي، الذي تشهده «التأمينات الاجتماعية»، التي سهلت على عملاء المؤسسة من مشتركين أو أصحاب عمل أو متقاعدين ومستفيدين إنجاز تعاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.