شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 128 منشأة في 1277 زيارة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة حفر الباطن 257 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و78 لترا من الزيوت الفاسدة، وأغلقت 128 محلا تجارية، وتحرير 274 غرامة، وإنذار 533 منشأة.

جاء ذلك في 1277 زيارة وجولة ميدانية نفذتها الأمانة خلال شهر فبراير الماضي، عبر فرقها الميدانية المتمثلة في بلدياتها الفرعية، وشملت هذه الزيارات المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات والمحلات التجارية بأنشطتها وخدماتها كافة.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للأمانة سعود الصقري، حرص أمانة حفر الباطن على تقديم خدمات بلدية مميزة تحقق فيها رضا المستفيدين والشركاء وصولا إلى تنمية مستدامة، وترحب الأمانة بكل الملاحظات والمقترحات عبر التواصل معها من خلال الرقم الموحد «940».