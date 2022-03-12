شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية لتعزيز دور المرأة في مجالات التقييس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف ملتقى «تعزيز دور المرأة في أنشطة التقييس»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تفعيل دور المرأة في مجال التقييس والتعريف بالمبادرات الداعمة التي تلقتها المرأة في هذا المجال، والجهود التي بذلتها الهيئة والجهات الحكومية في تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.

وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات العالمية المتوافقة مع خطتها الإستراتيجية في تعزيز مشاركة المرأة في مجال التقييس، التي تُعزز من مشاركة المرأة للإسهام الفاعل في اللجان الفنية الدولية بمجال التقييس تحقيقاً لتطلعات المملكة 2030.

وشهد الملتقى جلسات حوارية شارك فيها نخبة من الباحثات والأكاديميات، استُعرضت من خلاله جهود ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، وأهداف ومهام مركز تحقيق التوازن بين الجنسين، إضافة إلى استعراض دور المرأة في تحسين أنظمة إدارة الجودة، إلى جانب عرض تجربة شخصية لمشاركة المرأة في اللجان الفنية الدولية، كما تخلل الملتقى تكريم المتحدثين المشاركين في الملتقى.

جاء ذلك برعاية محافظ الهيئة د. سعد القصبي، وبحضور نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمعايرة م. طامس الحمادي، ومشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين ومنسوبي المواصفات السعودية وسفراء الجودة.