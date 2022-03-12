شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية لتعزيز دور المرأة في مجالات التقييس والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات العالمية المتوافقة مع خطتها الإستراتيجية في تعزيز مشاركة المرأة في مجال التقييس، التي تُعزز من مشاركة المرأة للإسهام الفاعل في اللجان الفنية الدولية بمجال التقييس تحقيقاً لتطلعات المملكة 2030.
وشهد الملتقى جلسات حوارية شارك فيها نخبة من الباحثات والأكاديميات، استُعرضت من خلاله جهود ومبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة في سوق العمل، وأهداف ومهام مركز تحقيق التوازن بين الجنسين، إضافة إلى استعراض دور المرأة في تحسين أنظمة إدارة الجودة، إلى جانب عرض تجربة شخصية لمشاركة المرأة في اللجان الفنية الدولية، كما تخلل الملتقى تكريم المتحدثين المشاركين في الملتقى.
جاء ذلك برعاية محافظ الهيئة د. سعد القصبي، وبحضور نائب محافظ الهيئة للمواصفات والمعايرة م. طامس الحمادي، ومشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين ومنسوبي المواصفات السعودية وسفراء الجودة.