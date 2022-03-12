شكرا لقرائتكم خبر عن عوالق ترابية وانخفاض الحرارة على الشرقية حتى الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365”، تأثر أجواء المنطقة الشرقية بتقلبات جوية، تشمل رياحًا نشطة ومثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتكون مائلة للاستقرار وغائمة جزئيًا، مع وجود عوالق ترابية تستمر حتى نهاية الأسبوع، ويشمل ذلك عددًا من محافظات المنطقة الشرقية.

ويستمر تأثير العاصفة الترابية، التي تتعرض لها المنطقة، حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك برياح سطحية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ«اليوم»: تستمر التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة مصحوبة بانخفاض ملموس في درجات الحرارة، تستمر حتى الإثنين المقبل، على مناطق شمال وغرب ثم وسط وشرق المملكة، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين درجة إلى 6 درجات مئوية. وأضاف: يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم السبت حتى الإثنين المقبل، على مناطق الشرقية والقصيم والرياض وحائل والجوف والحدود الشمالية، كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والباحة.

وتابع: لا يستبعد أن تؤدي الأتربة إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، مشيرًا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع المقبل. كانت معظم مناطق المملكة قد تأثرت بتقلبات جوية خلال الفترة الماضية، مصحوبة برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار، مع تفاوت في درجات الحرارة وسرعات الرياح.