شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقيتان لدعم لاجئي الأردن غذائيا وسكنيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة أمس الأول، اتفاقيتين مشتركتين لتوفير الأمن الغذائي والدعم السكني للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الأردن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري وعدد من قيادات المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في عمان.

ووقع د. الربيعة الاتفاقية الأولى مع التحالف الوطني لمكافحة الجوع وسوء التغذية «نجمة»، بقيمة مليوني دولار أمريكي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي للأسر المتعففة في الأردن، وسيقدم المركز خلال المشروع منحة للتحالف الوطني لتلبية الاحتياجات الغذائية للاجئين السوريين والفلسطينيين خارج المخيمات والمجتمع الأردني المستضيف لمدة 6 أشهر في جميع المحافظات الأردنية.

كما وقع الاتفاقية الثانية مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم السكني ودفع فواتير الماء والكهرباء وتغطية إيجار الأسر السورية من ذوي الإعاقة في محافظة إربد بالأردن لمدة 3 سنوات، يستفيد منها 22 أسرة سورية لاجئة بواقع 109 أفراد.