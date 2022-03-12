شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تؤكد دعم جهود منع حيازة إيران سلاحا نوويا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، دعم المملكة لجميع الجهود الدولية التي تمنع إيران من حيازة سلاح نووي وأملها من الدول الأعضاء في تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام لمواصلة العمل على الحفاظ على نظام الضمانات للحد من الانتشار النووي، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ولفت في كلمته خلال دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حرص المملكة البالغ على إيلاء أهمية قصوى للأمان النووي، وأعرب عن تقديرها لجهود الوكالة المبذولة من أجل تعزيز الأمان النووي والإشعاعي وأمان النقل والنفايات، لاسيما في ظل التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد 19، التي نتج عنها نشر سبعة أدلة خاصة بالأمان في عام 2021. وأعرب عن شعور المملكة بالقلق إزاء سياسة إيران نتيجة غياب المعلومات المتعلقة بأمان مفاعل بوشهر، خاصة وأنها الدولة الوحيدة التي لديها محطة طاقة نووية عاملة ولم تنضم إلى اتفاقية الأمان النووي.